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Демар Дерозан может оказаться в «Майами» или «Кливленде» — источник

Демар Дерозан может оказаться в «Майами» или «Кливленде» — источник
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Бывший защитник «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан стал неограниченно свободным агентом после того, как клуб отчислил его в понедельник.

Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры 36-летнего ветерана являются «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Об этом сообщает журналист из Сакраменто Мэтт Джордж в видео на своём YouTube-канале.

В прошедшем сезоне Дерозан провёл 77 матчей регулярного чемпионата за «Кингз», набирая в среднем 18,4 очка, делая 2,9 подбора и 4,1 передачи за игру.

Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА был отчислен из «Сакраменто». Дерозана выбрали в первом раунде под общим девятым номером на драфте НБА 2009 года.

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