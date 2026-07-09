Демар Дерозан может оказаться в «Майами» или «Кливленде» — источник

Бывший защитник «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан стал неограниченно свободным агентом после того, как клуб отчислил его в понедельник.

Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры 36-летнего ветерана являются «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Об этом сообщает журналист из Сакраменто Мэтт Джордж в видео на своём YouTube-канале.

В прошедшем сезоне Дерозан провёл 77 матчей регулярного чемпионата за «Кингз», набирая в среднем 18,4 очка, делая 2,9 подбора и 4,1 передачи за игру.

Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА был отчислен из «Сакраменто». Дерозана выбрали в первом раунде под общим девятым номером на драфте НБА 2009 года.