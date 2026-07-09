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«Филадельфии» сошло с рук настоящее убийство». Баркли — об обмене Джейлена Брауна

«Филадельфии» сошло с рук настоящее убийство». Баркли — об обмене Джейлена Брауна
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11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли прокомментировал обмен звёздного форварда Джейлена Брауна из «Бостон Селтикс» в «Филадельфию Сиксерс». По словам Баркли, «Сиксерс» совершили сделку, которая кардинально меняет расклад сил на Востоке.

«Не мог поверить, что это произошло. Что это реальная новость. Столько фейков по сети гуляет. Что они получили? Пол Джордж и пару пиков? «Филадельфии» сошло с рук настоящее убийство. «Сиксерс» уже всплыли брюхом кверху. Контракт Пола, здоровье Джоэла. У них не было шансов на следующие 3-5 лет.

А теперь они реальные претенденты на титул. И я слышал разные мнения. Но не представляю, какого черта делали «Селтикс». Можно налажать в сделке. Но отдать стареющего парня за MVP первой половины чемпионата – это безумие», — сказал Баркли в видео YouTube-канале NBC Sports Philadelphia.

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