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Егор Дёмин — «Бруклину»: прекрасно знаю свои слабые места

Егор Дёмин — «Бруклину»: прекрасно знаю свои слабые места
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Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился своим подходом к работе над игрой, отметив, что сосредоточен на устранении слабых сторон, а не на демонстрации сильных.

«В первую встречу с «Нетс» на преддрафтовых собеседованиях в прошлом году я сказал: «Не собираюсь сидеть здесь и рассказывать вам, в чём я хорош. Хочу, чтобы вы знали, что я осознаю свои слабости», — приводит слова Дёмина издание New York Post.

Егор Дёмин был выбран на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». В дебютном регулярном сезоне НБА россиянин провёл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи.

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