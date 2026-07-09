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«Мне положили в сумку 100 презервативов». Йович — о необычном поручении в «Майами»

«Мне положили в сумку 100 презервативов». Йович — о необычном поручении в «Майами»
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Форвард «Майами Хит» Никола Йович вспомнил, как в начале карьеры столкнулся с абсурдным требованием старших партнёров по команде. Как и многие новички в НБА, он выполнял различные поручения ветеранов, но однажды ему поручили носить с собой 100 презервативов.

«Мне положили в сумку 100 презервативов и сказали: «Ты носишь их с собой. Если в какой-то момент кому-то понадобятся, мы тебе позвоним и ты должен будешь привезти». Ну и представляешь, они постоянно лежали у меня в сумке. Я их никогда не доставал — не перекладывал дома в ящик или куда-то ещё.

И вот впервые ко мне в Майами приезжает мама. Начинает наводить порядок в комнате. Я в это время сижу, играю в приставку в гостиной. И краем глаза вижу, как она открывает мой рюкзак. Женщина просто в шоке. Мама не может поверить своим глазам.

А я специально делаю вид, будто ничего не заметил, хотя прекрасно вижу её реакцию. Она выходит, но ничего не спрашивает. А там, люди мои, без преувеличения — 100 штук. Полный рюкзак презервативов. Ну и что мне было делать, понимаешь? После этого случая я их повыбрасывал, спрятал где-то», — рассказал Йович в подкасте 6.75range на YouTube.

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