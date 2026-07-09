Россия вошла в топ-3 европейских стран по количеству игроков в Летней лиге НБА

Сегодня, 19 июля, начнётся основной этап Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лас-Вегасе, в которой примут участие 45 баскетболистов из Европы. Россия стала третьей по представительству среди европейских стран: в турнире сыграют сразу четыре российских баскетболиста.

В составы своих клубов вошли защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, центровой «Майами Хит» Владислав Голдин, форвард «Сакраменто Кингз» Виктор Лахин и защитник «Даллас Маверикс» Всеволод Ищенко.

Больше представителей в Летней лиге только у Франции (девять игроков) и Испания (семь). По четыре баскетболиста также будут из Нидерландов, Израиля и Германии.