Инсайдер заявил, что Леброн не хочет быть главной звездой новой команды

Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс не рассматривает варианты продолжения карьеры, в которых ему пришлось бы быть главным игроком команды, сообщил журналист ESPN Брайан Уиндхорст.

«Он не рассматривает ни одну команду, в которой должен был бы стать центральной фигурой. Он хочет быть игроком второго плана. Именно поэтому он готов подписать контракт на минимальную зарплату или воспользоваться одним из предусмотренных исключений по потолку зарплат», — приводит слова Уиндхорста аккаунт FullCourtPass в социальной сети X.

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» официально объявил об уходе Джеймса. 40-летний форвард является четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным MVP регулярного сезона и лучшим снайпером в истории лиги.