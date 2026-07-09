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«Голден Стэйт» готов побороться за Дэвиса только ради Леброна — источник

«Голден Стэйт» готов побороться за Дэвиса только ради Леброна — источник
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«Голден Стэйт Уорриорз» может включиться в борьбу за тяжёлого форварда «Вашингтон Уизардз» Энтони Дэвиса только в том случае, если клуб получит гарантии последующего перехода Леброна Джеймса.

«Уизардз» не заинтересованы в его обмене. В клубе рассчитывают, что Энтони Дэвис останется частью состава в сезоне-2026/2027. Они видят в нём не только наставника для Алекса Сарра и молодых игроков передней линии, но и человека, который поможет команде сделать следующий шаг и выйти в плей-офф.

Если ты «Уорриорз», то «Уизардз» запросят очень серьёзную компенсацию. Готовы ли вы отдать не только Джимми Батлера, но ещё и несколько пиков первого раунда? Готовы ли расстаться, например, с Брэндином Подзиемски ради Энтони Дэвиса? Думаю, ответ был бы «да», но с одной оговоркой. Они сделали бы это только в том случае, если бы им гарантировали переход Леброна. Поэтому история с Энтони Дэвисом — это не самостоятельная цель, а часть сценария с двумя суперзвёздами.

Если появятся сообщения, что «Уорриорз» всерьёз включились в борьбу за Дэвиса, это будет означать, что Леброн и Рич Пол дали понять клубу: если вы получите Энтони Дэвиса, то Леброн тоже перейдёт. Однако на данный момент этого сигнала не было. Серьёзных переговоров с «Вашингтоном» пока не велось. Были лишь предварительные контакты. Насколько я понимаю, дальше этого дело не продвинулось. Сейчас все просто ждут развития событий, и всё это напрямую связано с решением Леброна», — приводит слова инсайдера Бретта Сигеля издание Basket News.

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«Голден Стэйт» нацелился на Леброна и Дэвиса. Разбираем амбициозный инсайд
«Голден Стэйт» нацелился на Леброна и Дэвиса. Разбираем амбициозный инсайд
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