Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент ЦСКА Ватутин: не стоит переоценивать решение МОК

Президент ЦСКА Ватутин: не стоит переоценивать решение МОК
Комментарии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин призвал не делать поспешных выводов после решения Международного олимпийского комитета отменить рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

«МОК, безусловно, подал всем позитивный сигнал. Я всегда говорил, что однажды Россия вернётся на международную арену и культура со спортом станут одними из первых сфер, где это произойдёт.

Но не стоит переоценивать значение этого решения, потому что МОК выпустил лишь рекомендации. Каждая федерация или спортивная организация будет принимать решение самостоятельно, исходя из своих возможностей и влияния. При этом уже есть успешные примеры возвращения в спортивной гимнастике, плавании, фехтовании, волейболе и ряде других видов спорта.

Если говорить о футболе и баскетболе, то здесь процесс не будет быстрым. Евролига является отдельным частным турниром. Она ориентируется на рекомендации Европейской комиссии, Европейского союза и правительств европейских стран в отношении российских клубов. Кроме того, остаётся множество технических проблем: визы, отсутствие прямых авиарейсов и многое другое. Помимо этого, клубу пришлось бы значительно увеличить свой бюджет», — приводит слова Ватутина издание Meredian.

Материалы по теме
МОК смягчил позицию против России. Что это значит для нашего баскетбола?
МОК смягчил позицию против России. Что это значит для нашего баскетбола?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android