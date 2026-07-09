Президент ЦСКА Ватутин: не стоит переоценивать решение МОК

Президент ЦСКА Андрей Ватутин призвал не делать поспешных выводов после решения Международного олимпийского комитета отменить рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

«МОК, безусловно, подал всем позитивный сигнал. Я всегда говорил, что однажды Россия вернётся на международную арену и культура со спортом станут одними из первых сфер, где это произойдёт.

Но не стоит переоценивать значение этого решения, потому что МОК выпустил лишь рекомендации. Каждая федерация или спортивная организация будет принимать решение самостоятельно, исходя из своих возможностей и влияния. При этом уже есть успешные примеры возвращения в спортивной гимнастике, плавании, фехтовании, волейболе и ряде других видов спорта.

Если говорить о футболе и баскетболе, то здесь процесс не будет быстрым. Евролига является отдельным частным турниром. Она ориентируется на рекомендации Европейской комиссии, Европейского союза и правительств европейских стран в отношении российских клубов. Кроме того, остаётся множество технических проблем: визы, отсутствие прямых авиарейсов и многое другое. Помимо этого, клубу пришлось бы значительно увеличить свой бюджет», — приводит слова Ватутина издание Meredian.