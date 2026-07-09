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Главный тренер УНИКСа высказался о присоединении экс-лидера «Пармы» к команде

Главный тренер УНИКСа высказался о присоединении экс-лидера «Пармы» к команде
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Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал подписание контракта с американским защитником Бренданом Адамсом, который в прошлом сезоне защищал цвета «Пармы».

«Мы очень рады подписанию Брендана Адамса. Он молодой баскетболист с большим потенциалом. Верю, что в УНИКСе он продолжит прогрессировать и поможет клубу в достижении задач. Желаю ему, как и всем нашим парням, здоровья. Уверен, впереди у Брендана и у всей команды отличное будущее», — приводит слова Каракаша пресс-служба УНИКСа.

В 34 матчах лиги защитник набирал в среднем 15,1 очка, отдавал 5,8 передачи, добавляя к ним 2,8 подбора и 1,1 перехвата за 33.21 игрового времени.

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