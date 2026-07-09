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Ратэн-Мэйс — о переходе в УНИКС: рад стать частью клуба, которым искренне восхищаюсь

Ратэн-Мэйс — о переходе в УНИКС: рад стать частью клуба, которым искренне восхищаюсь
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Новичок УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс прокомментировал подписание контракта с казанским клубом.

«Я очень рад вернуться в Единую лигу ВТБ и стать частью клуба, которым искренне восхищаюсь. Последние три года мы вели диалог о возможном переходе в Казань, и наконец это произошло. Теперь я буду защищать цвета УНИКСа и выступать перед его болельщиками. У нас чемпионские амбиции, и мне не терпится начать работать с отличным тренером и сильной командой. Болельщики, до скорой встречи! Счастлив представлять вас и Казань», — приводит слова Ратэн-Мэйса пресс-служба УНИКСа.

Ксэвьеру Ратэн-Мэйсу 32 года. Канадец выступает на профессиональном уровне с 2017-го. В сезоне-2023/2024 он представлял красноярский «Енисей», став лучшим снайпером Единой лиги ВТБ и лучшим дебютантом, а также набрав 42 очка за матч, что стало третьим результатом в истории лиги.

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