Инсайдер объяснил, почему «Бостон» решил обменять Брауна

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, почему «Бостон Селтикс» принял решение обменять форварда Джейлена Брауна в нынешнее межсезонье.

«В ситуации с Джейленом Брауном в «Селтикс» считали, что этим летом он попросит новый контракт. И если бы клуб дал ему это продление, то не только посчитал бы, что не получает от него отдачи, соответствующей зарплате в $ 57 млн, но и столкнулся бы с тем, что после подписания такого соглашения его стало бы практически невозможно обменять», — приводит слова Уиндхорста портал Heavy.com.

Ранее «Бостон» обменял Брауна в «Филадельфию Сиксерс». В составе «Селтикс» 29-летний форвард провёл девять сезонов и стал чемпионом НБА.