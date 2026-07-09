Экс-тренеры «Зенита» могут сменить друг друга в клубах Евролиги

Бывшие главные тренеры петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль и Александер Секулич могут возглавить новые команды в Евролиге. По информации испанских СМИ, экс-наставник «Барселоны» Паскуаль близок к назначению в «Дубай», тогда как испанцы ведут переговоры с Секуличем, который в минувшем сезоне возглавлял клуб из ОАЭ.

Как сообщает издание AS, каталонцы продолжают поиски нового главного тренера после решения Паскуаля покинуть клуб по окончании сезона. Изначально основным кандидатом считался Паоло Гальбьяти, однако отказ «Басконии» расторгнуть с ним контракт и требование компенсации вынудили «Барселону» отказаться от этого варианта.

Теперь главным претендентом на пост наставника считается Секулич. По данным источника, словенский специалист находится ближе всех к назначению, хотя окончательное соглашение между сторонами пока не достигнуто.

Напомним, Хавьер Паскуаль возглавлял «Зенит» с 2020 по 2025 год, а Александер Секулич руководил петербургской командой в начале сезона-2025/2026.