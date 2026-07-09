Инсайдер ответил на критику после неожиданного обмена Янниса в «Майами»

Известный инсайдер Крис Хейнс прокомментировал критику в свой адрес после обмена форварда Янниса Адетокунбо в «Майами Хит». За два часа до сделки журналист называл главным претендентом на игрока «Бостон Селтикс».

«Я не умею предсказывать будущее. Всё, что я могу делать, это передавать информацию, которую получаю и слышу в конкретный момент. Я постоянно работаю на телевидении и радио, выхожу в эфир по четыре-пять раз в день. И каждый раз мне задают одни и те же чёртовы вопросы, поэтому я просто рассказываю то, что слышу на тот момент.

Я никогда не говорил, что он обязательно окажется в «Бостоне». И никогда не говорил, что «Майами» не рассматривается. «Майами» всегда был среди вариантов. Знаете, в чём, как мне кажется, настоящая причина? Многие, услышав, что, по моей информации, главным претендентом выглядит «Бостон», пошли делать ставки. А потом, думаю, многие потеряли деньги. Мне кажется, именно поэтому люди так на это отреагировали», — приводит слова Хейнса аккаунт Heat Central в социальной сети Х.