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Эстонского баскетболиста и экс-игрока NCAA Крийсу обвинили в мошенничестве на $ 2,2 млн

Эстонского баскетболиста и экс-игрока NCAA Крийсу обвинили в мошенничестве на $ 2,2 млн
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Бывший игрок сборной Эстонии и университетских команд NCAA Керр Крийса арестован и на этой неделе предстанет перед федеральным судом США по пяти эпизодам мошенничества, сообщила прокуратура Северного округа Западной Вирджинии.

По версии следствия, с 2022 года по июнь 2026 года 25-летний баскетболист организовал мошенническую схему, в результате которой получил почти $ 2,2 млн от нескольких потерпевших. Как утверждают прокуроры, Крийса использовал вымышленные личности и ложные истории, в том числе заявлял, что его семья находится в опасности, матери срочно требуется лечение от рака, а родственникам необходима финансовая помощь.

Следствие также утверждает, что в апреле 2025 года Крийса подписал письменное обязательство вернуть одному из потерпевших $ 100 тыс. до февраля 2026 года, однако и это соглашение было частью мошеннической схемы. Правительство США также требует конфискации всех средств, которые, по версии следствия, были получены преступным путём, включая денежное взыскание в размере около $ 2,2 млн.

За свою карьеру Крийса выступал за университеты Аризоны, Западной Вирджинии, Кентукки и Цинциннати. При этом обвинительное заключение отражает позицию следствия, а баскетболист считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

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