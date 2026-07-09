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Обмен Кавая Леонарда в «Торонто» отложен из-за расследования НБА

Обмен Кавая Леонарда в «Торонто» отложен из-за расследования НБА
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Обмен между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Торонто Рэпторс», в рамках которого Кавай Леонард должен вернуться в канадский клуб, не будет оформлен до завершения расследования НБА о возможном нарушении «Клипперс» правил потолка зарплат, сообщает ESPN.

По информации источника, стороны согласовали сделку ещё 30 июня. В её рамках Леонард должен перейти в «Торонто», а «Клипперс» получат Брэндона Ингрэма, Грейди Дика, незащищённые пики первого раунда драфта 2031 и 2033 годов, право обмена выборами первого раунда в 2027 году, а также два пика второго раунда.

Как отметили в «Клипперс», завершить обмен можно будет лишь в том случае, если владельцы «Рэпторс» согласятся принять на себя риск возможных санкций, которые могут быть применены к контракту Леонарда по итогам расследования. В «Торонто» при этом заявили, что рассчитывают на скорейшее разрешение ситуации и по-прежнему ожидают возвращения игрока.

Расследование НБА касается предполагаемого обхода потолка зарплат. По версии лиги, часть выплат Леонарду могла осуществляться через его спонсорское соглашение с компанией Aspiration, которая ранее заключила с «Клипперс» многолетний рекламный контракт. В клубе отвергают обвинения, заявляя, что не перечисляли игроку деньги через Aspiration и сами стали жертвами мошеннической схемы.

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