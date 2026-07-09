Чемпион НБА Гарнетт сравнил обмен Брауна с уходом Таунса из «Миннесоты»

Чемпион НБА и бывший форвард «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт сравнил обмен Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс» с решением «Миннесоты Тимбервулвз» расстаться с Карлом-Энтони Таунсом, заявив, что подобные союзы не стоит разрушать.

«Это как «Миннесота», которая теперь наверняка жалеет об обмене Карла. Думаю, «Бостон» тоже однажды оглянётся назад и вспомнит эту сделку. Это похоже на ситуацию, когда Кевин Дюрант ушёл из «Голден Стэйт», а потом все только спрашивали: «Какого чёрта?» Это как раз тот случай, когда не стоит разрушать что-то великое. А у них было именно что великое.

И ещё… Давайте будем честны: эти двое прошли через многое вместе, раз за разом выдерживая испытания. Это просто отношения. Они не могут всегда быть идеальными. Но лично для меня должны были произойти действительно серьёзные вещи, чтобы решиться всё это разрушить», — приводит слова Гарнетта аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.