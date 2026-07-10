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Ватутин выступил против проведения домашних матчей ЦСКА за пределами России

Ватутин выступил против проведения домашних матчей ЦСКА за пределами России
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что московский клуб не рассматривает вариант возвращения в Евролигу с проведением домашних встреч на нейтральной территории.

«Мы считаем, что играть на нейтральной территории было бы несправедливо по отношению к нашим болельщикам, которые с нетерпением ждут возвращения матчей ЦСКА с лучшими европейскими командами в Москве. Есть пример «Хапоэля» из Тель-Авива, который фактически был вынужден перевезти свою команду в Софию.

Если бы нам пришлось проводить домашние встречи за границей, например, в Белграде или Дубае, это стало бы огромной нагрузкой. Помимо поездок по Европе, нельзя забывать и о матчах Единой лиги. Всё это потребовало бы колоссальных физических и финансовых затрат и на данный момент выглядит нереализуемым.

Я часто общаюсь с европейскими коллегами, журналистами и обычными болельщиками. Все говорят, что хотят возвращения российских команд. И в России никто не был бы против этого. Но пока на пути к этому остаётся слишком много препятствий», — приводит слова Ватутина издание Meredian.

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