Стало известно, как претенденты на Леброна убеждают его перейти в свою команду

Известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал, что некоторые клубы НБА, претендующие на подписание Леброна Джеймса, передают ему голосовые сообщения через агента Рича Пола.

«За последние несколько дней произошёл один интересный момент. Некоторые из главных претендентов на Леброна Джеймса, будь то «Голден Стэйт», «Кливленд», «Майами», «Миннесота» или «Филадельфия», получили возможность передать Леброну голосовое сообщение через Рича Пола. То есть владелец клуба, президент или генеральный менеджер может записать голосовое сообщение, отправить его Ричу Полу, а тот уже передаст его Леброну.

Это просто часть процесса, в рамках которого Леброн Джеймс собирает информацию перед принятием решения. Он никуда не спешит. У него нет никаких дедлайнов, которых он придерживается. Насколько мне известно, за последние пару недель он много времени проводил с семьёй, друзьями и, конечно, играл в гольф.

Последние две недели он находился в районе Акрона, штат Огайо, в том числе проводил время со своим близким другом детства Брэндоном Уимсом, который сейчас является одним из ключевых руководителей «Кливленд Кавальерс» под руководством президента клуба Коби Олтмана.

Так что процесс продолжается. И пока неясно, были ли «Кливленд» или «Майами» среди тех команд, которые отправили Леброну голосовое сообщение через Рича Пола. Хотя, если честно, им это, возможно, и не нужно», — приводит слова Чарании аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети X.