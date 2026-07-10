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«Даллас» проиграл «Голден Стейт» в Летней лиге НБА. У Ищенко — семь очков

«Даллас» проиграл «Голден Стейт» в Летней лиге НБА. У Ищенко — семь очков
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В ночь с 9 на 10 июля состоялся матч в рамках Летней лиги НБА, в котором встречались «Даллас» и «Голден Стэйт Уорриорз». Матч прошёл на арене «Томас и Мак Центр» (Парадайс, США). Победу одержали баскетболисты «Уорриорз» со счётом 101:90.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
10 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
90 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Пулакидас, Нембхард, Ищенко, Джонсон, Смит, Спрингер, Лаваль, Акобунду-Эхиогу, Фрэнсис, Диас-Грахам, де Ларреа
Голден Стэйт Уорриорз: Кларк, Лендебор, Ричард, Крайер, Джонс, Леонс, Смит, Айк, Ольбрих, Макмиллиан

В составе хозяев 26:55 минут провёл на площадке российский защитник Всеволод Ищенко, который записал на свой счёт семь очков, три подбора и одну результативную передачу.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Морез Джонсон, у него в активе 27 очков, восемь подборов и три ассиста.

В составе «Голден Стейт» стоит выделить Якселя Лендебора, у которого дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

Ищенко был выбран «Далласом» под 56-м номером на драфте НБА 2026 года. 21-летний баскетболист является воспитанником системы «Локомотива-Кубань».

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