«Даллас» проиграл «Голден Стейт» в Летней лиге НБА. У Ищенко — семь очков

В ночь с 9 на 10 июля состоялся матч в рамках Летней лиги НБА, в котором встречались «Даллас» и «Голден Стэйт Уорриорз». Матч прошёл на арене «Томас и Мак Центр» (Парадайс, США). Победу одержали баскетболисты «Уорриорз» со счётом 101:90.

В составе хозяев 26:55 минут провёл на площадке российский защитник Всеволод Ищенко, который записал на свой счёт семь очков, три подбора и одну результативную передачу.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Морез Джонсон, у него в активе 27 очков, восемь подборов и три ассиста.

В составе «Голден Стейт» стоит выделить Якселя Лендебора, у которого дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

Ищенко был выбран «Далласом» под 56-м номером на драфте НБА 2026 года. 21-летний баскетболист является воспитанником системы «Локомотива-Кубань».