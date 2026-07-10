Инсайдер: Энтони Дэвис хочет получить от «Уизардс» максимальный контракт на $ 275 млн

10-кратный участник Матча всех звёзд НБА Энтони Дэвис намерен получить от «Вашингтон Уизардс» четырёхлетнее максимальное продление контракта на сумму $ 275 млн. Об этом сообщает инсайдер Бретт Сигел в видео на YouTube-канале Clutch Scoops.

Переговоры о сделке могут начаться после 6 августа, когда центровой станет официально доступен для подписания нового соглашения. Действующий контракт 33-летнего баскетболиста рассчитан ещё на два сезона: в 2026/2027 он заработает $ 58,5 млн, а на сезон-2027/2028 у него опция игрока на $ 62,8 млн.

Дэвис перешёл в «Вашингтон» из «Даллас Маверикс» в феврале 2025 года в рамках сделки по обмену Луки Дончича. Ранее руководство клуба заявляло, что не намерено обменивать ветерана, а видит его в долгосрочных планах вместе с Треем Янгом и первым номером драфта НБА 2026 года Эй Джей Дибанцей.