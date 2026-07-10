Гендиректор Единой лиги Корстин рассказала, за кого болеет на ЧМ-2026

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от чемпионата мира по футболу — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде.

— А кто ваш фаворит на чемпионате мира?

— У меня их нет: просто спокойно слежу за игрой и результатом. Мне интересно то, что происходит, как идёт игра. Франция правда очень неплохо выглядит. Интересной получилась встреча Аргентины и Египта в плей-офф. Понятно, что некоторые сборные сейчас стали явно лучше, чем раньше. Но важно, что есть команды, которые уже на протяжении десятилетий держатся на высоком уровне и всегда далеко проходят на чемпионатах мира. Это говорит о том, что они правильно развивают молодёжь.

Есть такие страны, как Бразилия, которые болеют футболом. У них на каждом шагу все играют в футбол. Это одно. А есть страны, у которых есть чёткая стратегия развития детей, их привлечения в футбол, и эта стратегия на протяжении долгого времени даёт результат. Очевидно, что во Франции очень грамотно подходят к развитию юных футболистов», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».