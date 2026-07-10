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Президент «Филадельфии»: Эмбиид в восторге от обмена Джейлена Брауна

Президент «Филадельфии»: Эмбиид в восторге от обмена Джейлена Брауна
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Президент «Филадельфии Сиксерс» Майк Гэнси рассказал о реакции центрового Джоэла Эмбиида на переход в команду звёздного форварда Джейлена Брауна.

«Я обсудил обмен с Джоэлом. Он в восторге. Сейчас он в отличном положении. Это первое межсезонье, когда он здоров, по-настоящему здоров. Он начинает приводить себя в форму. Начинает заниматься в тренажёрном зале, постепенно наращивает нагрузку в рамках своего плана тренировок в межсезонье. И он полон энтузиазма.

Я позвонил ему сразу после обмена. Джоэл в восторге. Удивлён, но в восторге, как и Тайриз, Ви Джей и все остальные. Предстоят большие перемены, но, полагаю, они приветствуют их и будут рады снова собраться вместе», — рассказал Гэнси в подкасте 97.5 The Fanatic на YouTube.

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