Илона Корстин ответила на вопрос о возможном расширении Единой лиги до 16 команд

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ответила на вопрос о возможном расширении турнира до 16 команд, отметив, что многие клубы не готовы к вступлению из-за отсутствия инфраструктуры и стабильного финансирования.

— Часто общаюсь с заслуженным тренером страны Сергеем Елевичем. Он считает, что для такого солидного чемпионата 11-12 команд — маловато. Оптимальное количество, на его взгляд, 16, как в футбольной РПЛ. Лет 10-12 назад как раз такое количество и было, а ещё раньше — больше. Когда можно будет вернуться к формату хотя бы с 16 командами?

— Да, как вы помните, раньше у нас было и по 20 команд. У нас там немало команд из Прибалтики участвовало: и «Жальгирис», и «Летувос Ритас», и ВЭФ, и «Калев». Были клубы из Польши, Чехии, Финляндии. Команд семь заграничных выступало. Единая лига создавалась как международная. Сейчас в достаточно тяжёлых условиях стараемся качественно делать нашу работу, и я считаю, что у нас это получается.

Опять же, есть клубы, у которых есть желание войти в лигу. Мы только «за», если в лиге будут 16 команд, но полностью соответствующих регламенту. Но нет, к сожалению, залов, нет финансирования и стабильности. Нам совсем не интересны такие истории, как с «Руной» и «Витой» — командами, которые заходят на один сезон. Да и то, неготовыми заходят. И как они рассуждают: сейчас придём в Единую лигу и нам дадут финансирование.

Но ничего подобного, так сразу не получится: это просто какие-то иллюзии. Они заходят, а в середине сезона у них заканчивается финансирование, потому что так никто денег им и не дал. Регламент довольно жёсткий, но он позволяет сохранить высокий уровень. Он должен оставаться таким, чтобы не было стыдно показать матчи по телевизору. Он должен соответствовать высоким международным стандартам, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».