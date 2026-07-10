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Джейлен Браун с помощью известного стримера призвал Леброна перейти в «Филадельфию»

Джейлен Браун с помощью известного стримера призвал Леброна перейти в «Филадельфию»
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Американский баскетболист «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун с помощью известного стримера IShowSpeed обратился к звёздному форварду Леброну Джеймсу с призывом перейти в клуб из Филадельфии. Диалог состоялся в прямом эфире на канале стримера на YouTube.

Джейлен Браун: Скажи Леброну, чтобы он перебирался к нам, чувак. Пусть подтягивается в Филадельфию.

IShowSpeed: Леброн, подтягивайся в Филадельфию. Только представь себе. Ты, Джейлен Браун, Пи Джи.

Джейлен Браун: А вот его там как раз уже нет. Его там нет, братишка.

29-летний Джейлен Браун выступал за «Бостон Селтикс» с 2016 года. С клубом он стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024 и был признан MVP финала. Браун пять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2021, 2023-2026).

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