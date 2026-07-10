Форвард Артём Шлегель продолжит выступать за «Енисей» в следующем сезоне

Красноярский «Енисей» объявил о продлении контракта с российским форвардом Артёмом Шлегелем. 22-летний баскетболист продолжит выступать за команду в сезоне-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.

Шлегель является воспитанником красноярского баскетбола. Он выступал за юношескую и молодёжную команды «Енисея», а после окончания 11 класса переехал в Москву, где присоединился к системе «Руны» и играл в Единой молодёжной лиге.

Осенью 2023 года вернулся в родной город и пополнил основной состав «Енисея». В минувшем сезоне Шлегель провёл 36 матчей (18 — в стартовой пятёрке), набирая в среднем 3,1 очка, 1,9 подбора и 0,5 перехвата за 14 минут на площадке.