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Форвард «Енисея» Шлегель: очень рад, что снова буду играть в родном городе

Форвард «Енисея» Шлегель: очень рад, что снова буду играть в родном городе
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Российский форвард «Енисея» Артём Шлегель прокомментировал продление контракта с красноярским клубом на сезон-2026/2027. 22-летний воспитанник красноярского баскетбола заявил, что продолжит усердно работать и помогать команде добиваться поставленных целей.

«Очень рад, что снова буду играть за «Енисей» и в родном городе. Буду продолжать усердно работать и помогать команде добиваться поставленных целей. Спасибо болельщикам за веру – мы постараемся порадовать вас в новом сезоне! Увидимся на паркете», — приводит слова Шлегеля пресс-служба «Енисея».

В минувшем сезоне Шлегель провёл 36 матчей (18 — в стартовой пятёрке), набирая в среднем 3,1 очка, 1,9 подбора и 0,5 перехвата за 14 минут на площадке.

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