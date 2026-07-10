Главный тренер «Бостона» высказался об обмене Джейлена Брауна в «Филадельфию»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла прокомментировал обмен звёздного форварда Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс». По словам специалиста, он до сих пор осмысливает произошедшее, но подчеркнул, что клуб ценит всё, что Браун сделал за 10 лет в «Бостоне».

«Я всё ещё в процессе осмысления. Очевидно, когда происходит что-то подобное, не может быть какой-то однозначной позиции, мир не чёрно-белый. Имели место множество разных факторов, как на площадке, так и за её пределами. И мне бы хотелось сосредоточиться на том и говорить о том, что мы уважаем, ценим и благодарны Джейлену за то, что он сделал для «Селтикс» за эти 10 лет», — приводит слова Маззуллы аналитик НБА Джастин Тюрпин на своей странице в социальной сети Х.