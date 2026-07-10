В следующем сезоне Единой молодёжной лиги сыграют 16 команд, три клуба дебютируют

Пресс-служба Единой молодёжной лиги ВТБ объявила состав участников на сезон-2026/2027. В турнире примут участие 16 команд. «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и ЧБК-2 (Челябинская область) дебютируют в чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В числе участников также:

«Автодор-2» (Саратов), «Енисей-2» (Красноярский край), «Зенит-М» (Санкт-Петербург), «МБА-МАИ-Юниор» (Москва), «МИНСК-М» (Минск), «Нижний Новгород-Мещерский» (Нижний Новгород), «ПАРМА-М» (Пермский край), «EMI Самара-2» (Самарская область), «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодарский край), УНИКС-2 (Казань), «Уралмаш-2» (Екатеринбург), «ЦСКА-Юниор» (Москва) и «Химки-М» (Московская область).

Казахстанская команда «Астана-Жастар» в предстоящем сезоне участия не примет.