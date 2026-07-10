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Пятый номер драфта НБА — 2026 Ваглер назвал своего любимого баскетболиста

Пятый номер драфта НБА — 2026 Ваглер назвал своего любимого баскетболиста
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Новичок «Лос-Анджелес Клипперс» Китон Ваглер, выбранный под общим пятым номером на драфте НБА 2026 года, рассказал, на каких баскетболистов он ориентируется в построении своей игры.

«Моим любимым игроком был Пол Джордж, но с возрастом, когда я стал серьёзнее относиться к игре и захотел с кого-то брать пример, то стал много смотреть за Шеем Гилджес-Александером и Тайризом Халибёртоном», — приводит слова Ваглера Oh No He Didnt в социальной сети Х.

10 июля Ваглер дебютировал в Летней лиге, набрав семь очков, два подбора и одну передачу за 26 минут в матче с «Сакраменто Кингз», который завершился поражением «Клипперс» со счётом 85:91.

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