Известный аналитик НБА назвал следующий клуб Леброна Джеймса

Известный спортивной обозреватель и аналитик Билл Симмонс заявил, что второе возвращение звёздного американского форварда Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс» предрешено. По его словам, «Голден Стэйт Уорриорз» использовали лишь как рычаг давления в переговорах.

«Бедные «Уорриорз» рассчитывали заполучить Леброна и, возможно, Энтони Дэвиса, но сейчас совершенно очевидно, что их использовали в качестве рычага давления, поскольку Леброн возвращается в Кливленд. Это будут «Кавальерс», вопрос решен», — приводит слова эксперта ESPN Cleveland в социальной сети Х.

Напомним, американский баскетболист вышел на рынок свободных агентов, покинув «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброн выступал за команду с 2018 года.