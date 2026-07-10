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Известный аналитик НБА назвал следующий клуб Леброна Джеймса

Известный аналитик НБА назвал следующий клуб Леброна Джеймса
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Известный спортивной обозреватель и аналитик Билл Симмонс заявил, что второе возвращение звёздного американского форварда Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс» предрешено. По его словам, «Голден Стэйт Уорриорз» использовали лишь как рычаг давления в переговорах.

«Бедные «Уорриорз» рассчитывали заполучить Леброна и, возможно, Энтони Дэвиса, но сейчас совершенно очевидно, что их использовали в качестве рычага давления, поскольку Леброн возвращается в Кливленд. Это будут «Кавальерс», вопрос решен», — приводит слова эксперта ESPN Cleveland в социальной сети Х.

Напомним, американский баскетболист вышел на рынок свободных агентов, покинув «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброн выступал за команду с 2018 года.

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