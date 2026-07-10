Инсайдер: «Даллас» планирует обменять Клэя Томпсона

Инсайдер Марк Штейн сообщил, что руководство баскетбольного клуба «Даллас Маверикс» планирует обменять ветерана Клэя Томпсона, а не выкупать его контракт.

«На данный момент, как мне рассказали, «Маверикс» предпочитают обмен. Вообще, пока что рано говорить однозначно. Рынок недавно открылся, пока что они будут изучать все варианты сделки. За развитием этой ситуации нужно следить», — приводит слова Штейна The Heat Central в социальной сети Х.

36-летний защитник в прошедшем сезоне НБА набирал в среднем 11,7 очка, реализуя 38,3% из-за дуги. Томпсон также выиграл золотые медали в составе сборной США на чемпионате мира 2014 года и Олимпийских играх 2016 года.