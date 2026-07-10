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Экс-тренер ЦСКА Итудис выступил за возвращение российских клубов в Евролигу

Экс-тренер ЦСКА Итудис выступил за возвращение российских клубов в Евролигу
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что выступает за возвращение российских команд в Евролигу.

«Моя мечта — видеть 30 команд в Евролиге, потому что чем больше клубов, тем лучше. Я выступаю за возвращение российских команд. Я убеждён, что спорт объединяет людей. Спортивные клубы не имеют никакого отношения к геополитике, как и сами спортсмены. Поэтому хорошо, что работа в этом направлении продолжается. Браво Олимпийскому комитету. Надеюсь, это произойдёт. Чем больше команд с большими амбициями, тем лучше для болельщиков», — сказал Итудис в эфире радиошоу Греческой баскетбольной федерации Instant Ripley.

Напомним, недавно МОК отменил свои рекомендации по исключению российских спортсменов и клубов из международных соревнований.

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