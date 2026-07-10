Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: представители клубов общаются с Леброном через голосовые сообщения

Инсайдер: представители клубов общаются с Леброном через голосовые сообщения
Комментарии

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал о необычном механизме взаимодействия между клубами, претендующими на подписание звёздного форварда Леброна Джеймса, и самим четырёхкратным чемпионом.

«Некоторые из главных претендентов, в этом списке «Голден Стэйт», «Кливленд», «Майами», «Миннесота» и «Филадельфия», некоторым из них удалось отправить голосовое сообщение Леброну через Рича Пола. Это могли быть владелец, президент или генеральный менеджер, которые записали голосовое сообщение.

Они отправляли его Ричу Полу, после чего оно попадало к Леброну. Джеймс никуда не торопится. Как мне рассказали, он проводит много времени с семьёй, играет в гольф, конечно же. Последние недели он провёл в Акроне и окрестностях», — приводит слова Чарании Oh No He Didnt в социальной сети Х.

Материалы по теме
Известный аналитик НБА назвал следующий клуб Леброна Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android