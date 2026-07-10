Инсайдер: представители клубов общаются с Леброном через голосовые сообщения

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал о необычном механизме взаимодействия между клубами, претендующими на подписание звёздного форварда Леброна Джеймса, и самим четырёхкратным чемпионом.

«Некоторые из главных претендентов, в этом списке «Голден Стэйт», «Кливленд», «Майами», «Миннесота» и «Филадельфия», некоторым из них удалось отправить голосовое сообщение Леброну через Рича Пола. Это могли быть владелец, президент или генеральный менеджер, которые записали голосовое сообщение.

Они отправляли его Ричу Полу, после чего оно попадало к Леброну. Джеймс никуда не торопится. Как мне рассказали, он проводит много времени с семьёй, играет в гольф, конечно же. Последние недели он провёл в Акроне и окрестностях», — приводит слова Чарании Oh No He Didnt в социальной сети Х.