Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная России по баскетболу 3х3 U21 выиграла конференцию «Азия‑1» и вышла на Кубок мира

Сборная России по баскетболу 3х3 U21 выиграла конференцию «Азия‑1» и вышла на Кубок мира
Комментарии

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 (U21) одержала победу в финале четвёртого игрового дня Лиги наций, переиграв команду Китая со счётом 21:15. Этот результат обеспечил россиянам досрочную победу в конференции «Азия‑1» и путёвку на Кубок мира среди игроков не старше 23 лет.

На протяжении всего турнира российские юниоры не потерпели ни одного поражения, уверенно обыграв всех соперников по группе — Китай, Монголию, Катар и Казахстан.

Напомним, в апреле 2026 года после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) ФИБА допустила российских и белорусских молодых спортсменов (до 21 года) до участия в юношеской Лиге наций в формате 3x3. Таким образом, мужская и женская сборные России U21 вернулись на международную арену.

Материалы по теме
Сборные России по баскетболу 3х3 U21 стали победителями третьего дня Лиги наций
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android