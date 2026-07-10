Сборная России по баскетболу 3х3 U21 выиграла конференцию «Азия‑1» и вышла на Кубок мира

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 (U21) одержала победу в финале четвёртого игрового дня Лиги наций, переиграв команду Китая со счётом 21:15. Этот результат обеспечил россиянам досрочную победу в конференции «Азия‑1» и путёвку на Кубок мира среди игроков не старше 23 лет.

На протяжении всего турнира российские юниоры не потерпели ни одного поражения, уверенно обыграв всех соперников по группе — Китай, Монголию, Катар и Казахстан.

Напомним, в апреле 2026 года после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) ФИБА допустила российских и белорусских молодых спортсменов (до 21 года) до участия в юношеской Лиге наций в формате 3x3. Таким образом, мужская и женская сборные России U21 вернулись на международную арену.