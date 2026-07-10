Инсайдер: Куминга рассчитывает на контракт с зарплатой больше $ 25 млн за сезон

Конголезский форвард Жонатан Куминга рассчитывает на зарплату более $ 25 млн в год, в то время как «Лос-Анджелес Лейкерс» предлагали ему двухлетнее соглашение на $ 20 млн. Об этом сообщил инсайдер Джейк Фишер.

«Неоднократно «Лейкерс» делали предложения Жонатану Куминге. По последней информации, они предлагали ему два года и $ 20 млн.

Я действительно считаю, что Куминга рассчитывает на сумму, превышающую те $ 25 млн в год, которые он получил в прошлом году от «Голден Стэйт». Честно говоря, мне трудно представить, что он найдёт такое предложение на текущем рынке», — приводит слова Фишера портал Bleacher Report.