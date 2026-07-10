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Защитник сборной Германии Бонга перешёл в «Панатинаикос»

Защитник сборной Германии Бонга перешёл в «Панатинаикос»
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Греческий «Панатинаикос» объявил о подписании трёхлетнего контракта с немецким форвардом Исааком Бонгой, сообщает пресс-служба клуба. Последним клубом 26-летнего баскетболиста был сербский «Партизан».

В минувшем сезоне Евролиги Бонга принял участие в 38 матчах, в среднем набирая 10,0 очка, делая 5,6 подбора и 1,5 передачи за 27 минут 47 секунд на площадке.

До перехода в «Партизан» немец выступал за «Баварию», с которой стал чемпионом Германии и дважды выиграл Кубок страны. Также в его карьере были «Лос-Анджелес Лейкерс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс». Всего в НБА Бонга провёл 143 матча.

В составе «Партизана» форвард стал чемпионом Адриатической лиги и Сербии, дважды подряд был признан лучшим защищающимся игроком турнира, а в 2026 году вошёл в первую символическую сборную Адриатической лиги. За сборную Германии он завоевал золотую медаль на чемпионате мира по баскетболу 2023 года и на чемпионате Европы по баскетболу 2025 года.

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