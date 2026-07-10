Уиндхорст раскрыл, что привлекает Леброна в «Филадельфии»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, почему свободный агент и чемпион НБА Леброн Джеймс всерьёз рассматривает вариант продолжения карьеры в «Филадельфии Сиксерс». По его словам, ключевую роль в этом вопросе играет не экс-игрок «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, а разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси.

«Я бы сказал, что огромную роль здесь играет Тайриз Макси. Я знаю, что сейчас всё внимание приковано к Джейлену Брауну, потому что именно после его обмена в «Филадельфию» этот вариант вообще появился на горизонте. Но, как мне кажется, главная причина, по которой Леброн всерьёз рассматривает «Сиксерс», заключается именно в Тайризе Макси.

Их связывает агентство Klutch Sports, одним из основателей которого Леброн фактически является вместе с Ричем Полом. Именно связь с Тайризом Макси привлекает Леброна. По сути, это та же самая история, которая когда-то привела Энтони Дэвиса в «Лейкерс», — приводит слова Уиндхорста аккаунт NBA Base в социальной сети Х.