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Агент Энтони Дэвиса отреагировал на слухи об уходе игрока из «Вашингтона»

Агент Энтони Дэвиса отреагировал на слухи об уходе игрока из «Вашингтона»
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Агент чемпиона НБА и 10-кратного участника Матча всех звёзд Энтони Дэвиса Рич Пол прокомментировал многочисленные слухи о возможном уходе центрового из «Вашингтон Уизардс».

«Будет ли они выступать за эту команду? Да. А почему он не должен играть за «Уизардс»?» — приводит слова Пола аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщал, что «Голден Стэйт Уорриорз» не станет одним из главных претендентов на Леброна Джеймса, если не сможет приобрести Энтони Дэвиса в рамках той же сделки. При этом сам игрок намерен получить от «Вашингтона» четырёхлетнее максимальное продление контракта на сумму $ 275 млн.

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«Голден Стэйт» нацелился на Леброна и Дэвиса. Разбираем амбициозный инсайд
«Голден Стэйт» нацелился на Леброна и Дэвиса. Разбираем амбициозный инсайд
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Новости. Баскетбол
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