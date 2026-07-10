Пирс заявил, что переход Леброна в «Филадельфию» ударит по его наследию

Чемпион НБА 2008 года и бывший форвард «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что возможный переход Леброна Джеймса в «Филадельфию Севенти Сиксерс» окончательно исключит его из дискуссии о величайшем баскетболисте в истории.

«Ни один игрок, которого мы рассматриваем в споре за звание GOAT, никогда не был четвёртой опцией в команде. Серьёзно. Даже Майкл Джордан, когда перешёл в «Вашингтон», всё равно был первой опцией. Карим Абдул-Джаббар был второй опцией рядом с Мэджиком Джонсоном.

Когда мы ведём разговор о величайшем игроке всех времён и представим, что «Филадельфия» выиграет чемпионат, но Леброн будет там четвёртой опцией… Да, у него станет пять чемпионских перстней, но два последних он выиграет в роли четвёртой или даже пятой опции. И это, на мой взгляд, скажется на его наследии. Я действительно в это верю», — приводит слова Пирса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Ранее Леброн Джеймс официально вышел на рынок свободных агентов. По информации СМИ, «Филадельфия» входит в число клубов, претендующих на подписание четырёхкратного чемпиона НБА.