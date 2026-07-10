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Журналист назвал вариант для «Лейкерс» после ухода Леброна из клуба

Журналист назвал вариант для «Лейкерс» после ухода Леброна из клуба
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Журналист Хоби Прайс считает, что форвард Зайари Уильямс, а также защитника Брюс Браун могут стать одним из вариантов усиления состава «Лос-Анджелес Лейкерс», если клубу не удастся подписать бывшего форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатана Кумингу.

«По состоянию на среду было неясно, какие ещё варианты остаются у «Лейкерс», если они не подпишут Кумингу. По крайней мере, такие, которые соответствовали бы тому видению роли, которое клуб ему обозначил. Или смогли бы закрыть их основные потребности: добавить габариты, атлетизм, защиту и молодость на позиции форвардов.

Зайр Уильямс, который провёл лучший сезон в карьере в составе «Бруклин Нетс», входит в число игроков, которыми интересуются «Лейкерс» после того, как «Нетс» отказались от командной опции на его контракт стоимостью $6,3 млн, сделав его неограниченно свободным агентом. Кроме того, на рынке свободных агентов по-прежнему доступны Брюс Браун, Матисс Тибулл и Очай Агбаджи», — приводит слова Прайса издание Sporting News.

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