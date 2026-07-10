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Ирвинг: когда я выиграл чемпионат, то понял, что не знаю, кто я такой

Ирвинг: когда я выиграл чемпионат, то понял, что не знаю, кто я такой
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг признался, что после победы в чемпионате НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» столкнулся с ощущением внутренней пустоты.

«Победа в чемпионате была похожа на восхождение на одну из самых высоких гор в мире. Когда ты достигаешь вершины, понимаешь, что все награды и достижения… Да, это приятно. Это здорово, что всё это стало частью твоей карьеры.

Но внутри я чувствовал пустоту. Я путешествовал, веселился, тратил кучу денег, добивался новых рекламных контрактов. Мы все через это проходили. Когда я какое-то время пробыл на вершине этой горы, то понял, что на самом деле не знаю, кто я такой. Я не понимал, каким будет моё будущее. И когда это произошло, я не знал, к кому обратиться. Тогда я начал глубже изучать историю своей семьи, свои корни. И именно этот путь привёл меня в Южную Дакоту», — приводит слова Ирвинга аккаунт dank в социальной сети Х.

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