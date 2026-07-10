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Адетокунбо: я постоянно сравнивал себя с Джабари Паркером

Адетокунбо: я постоянно сравнивал себя с Джабари Паркером
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Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо рассказал, что в начале карьеры в «Милуоки Бакс» одним из главных источников мотивации для него был бывший партнёр по команде Джабари Паркер.

«Я постоянно сравнивал себя с ним. Он был выбран под вторым номером на драфте, и все говорили, что станет участником Матча всех звёзд, MVP.

Каждый день я говорил себе: «Хорошо, я буду работать». Если он тренируется час, я буду тренироваться полтора. Если он занимается два часа, я буду работать два с половиной. Так было каждый день. Он был одним из тех людей, кто мотивировал меня становиться лучше, потому что был чертовски хорош», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Courtside Buzz в социальной сети Х.

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