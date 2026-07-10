Трей Янг объяснил, почему решил продлить контракт с «Вашингтоном»

Разыгрывающий Трей Янг рассказал, почему принял решение продлить контракт с «Вашингтон Уизардс».

«Я очень открытый человек, мне важно общение с людьми. Думаю, чтобы стать лучшей версией самого себя, нужно находиться там, где тебе по-настоящему комфортно. Нужно окружать себя правильными людьми и правильной атмосферой.

За те несколько месяцев, что я провёл здесь после обмена, у меня появилось ощущение, что это может стать моим новым домом. Именно поэтому я здесь. И именно поэтому, когда я узнал, что у меня есть шанс оказаться в этой команде, я был невероятно рад такой возможности. Для меня самое главное — чувствовать себя комфортно там, где ты находишься. Потому что, когда тебе комфортно, ты способен показывать свой лучший баскетбол и быть лучшей версией самого себя. Именно к этому я и стремлюсь», — приводит слова Янга аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.