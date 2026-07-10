Эксперт — о переходе Леброна в «Кливленд»: он сделает вашу атаку и защиту хуже

Американский аналитик и журналист Колин Коухерд раскритиковал идею возможного перехода Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс».

«О да, конечно, будет здорово проигрывать «Нью-Йорку» в плей-офф по 20 очков за матч. Потому что Леброн сделает вашу атаку хуже. Самым медленным игроком НБА в прошлом сезоне был Джеймс Харден. Вторым самым медленным был Леброн Джеймс. Если Леброн перейдёт в «Кливленд Кавальерс», команда станет хуже в защите. А ведь и в прошлом сезоне с обороной у неё были проблемы, несмотря на хорошую защиту кольца.

Сделает ли Леброн «Кливленд» сильнее в концовках? Да. В прошлом сезоне «Кавальерс» ужасно играли в напряжённых концовках. Но против «Нью-Йорк Никс» средняя разница в счёте составляла 20 очков. С Леброном «Никс» всё равно будут вас громить.

Вы станете медленнее. Вы станете хуже играть в защите. Харден не защищается. Донован Митчелл в защите довольно посредственный. Леброну эта сторона игры уже не так интересна. Да, у вас неплохая защита кольца, но Леброн совершенно точно сделает команду более медленной. А медленный баскетбол в современной НБА не побеждает. Побеждают молодость, скорость и атлетизм», — приводит слова Коухерда аккаунт Herd в социальной сети Х.