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Инсайдер: Вембаньяма может отказаться от максимального контракта ради «Сан-Антонио»

Инсайдер: Вембаньяма может отказаться от максимального контракта ради «Сан-Антонио»
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма может подписать продление контракта новичка на сумму ниже мксимально возможной. Об этом сообщил журналист Джейк Фишер.

«Появилась информация, что этим утром в Лас-Вегасе начали обсуждать возможность того, что Виктор Вембаньяма может подписать с «Сан-Антонио Спёрс» продление контракта новичка на сумму ниже максимально возможной, чтобы предоставить клубу большую финансовую гибкость», — написал Фишер на своей странице в социальной сети Х.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА 2023 года. В сезоне-2025/2026 игрок помог команде дойти до финала плей-офф НБА, однако «Спёрс» уступили «Нью-Йорк Никс» в серии со счётом 1-4.

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