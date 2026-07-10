Рич Пол — о выборе Леброном клуба: с ним напрямую общаются сами игроки

Агент четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса Рич Пол рассказал, как проходит процесс выбора новой команды его клиентом.

«Не знаю, можно ли назвать это предложениями, но, знаете, с ним напрямую общаются сами игроки. А со стороны клубов этим занимаюсь уже я. Думаю, то, насколько многие хотят видеть его у себя сегодня, вызывает восхищение и является лучшим подтверждением того, насколько упорно он работал всю свою карьеру. Поэтому мы относимся к этому процессу очень серьёзно. Но в то же время получаем от него удовольствие.

Думаю, для болельщиков всё это тоже очень интересно. В конечном счёте это его решение. Он заслужил право принять любое решение, какое только захочет. Я лишь говорю ему: «Не торопись. Подумай столько, сколько нужно. А когда будешь готов, просто дай мне знать», — приводит слова Пола аккаунт Heat Central в социальной сети Х.