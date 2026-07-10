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Рич Пол — о выборе Леброном клуба: с ним напрямую общаются сами игроки

Рич Пол — о выборе Леброном клуба: с ним напрямую общаются сами игроки
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Агент четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса Рич Пол рассказал, как проходит процесс выбора новой команды его клиентом.

«Не знаю, можно ли назвать это предложениями, но, знаете, с ним напрямую общаются сами игроки. А со стороны клубов этим занимаюсь уже я. Думаю, то, насколько многие хотят видеть его у себя сегодня, вызывает восхищение и является лучшим подтверждением того, насколько упорно он работал всю свою карьеру. Поэтому мы относимся к этому процессу очень серьёзно. Но в то же время получаем от него удовольствие.

Думаю, для болельщиков всё это тоже очень интересно. В конечном счёте это его решение. Он заслужил право принять любое решение, какое только захочет. Я лишь говорю ему: «Не торопись. Подумай столько, сколько нужно. А когда будешь готов, просто дай мне знать», — приводит слова Пола аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

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