«Бруклин» официально объявил о переходе Джулиуса Рэндла

«Бруклин Нетс» официально объявил о приобретении трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА Джулиуса Рэндла. Форвард перешёл в команду в результате обмена с участием четырёх клубов, сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Рэндлом «Бруклин» также получил права на Джошуа Джефферсона, выбранного под 28-м номером на драфте НБА 2026 года. Сделка была оформлена между «Бруклин Нетс», «Миннесотой Тимбервулвз», «Чикаго Буллз» и «Шарлотт Хорнетс». В рамках обмена «Чикаго» получил центрового Ника Клэкстона, а «Миннесота» приобрела права на Айзею Эванса, которого «Бруклин» выбрал под 33-м номером драфта НБА 2026 года.

В минувшем сезоне Рэндл выступал за «Миннесоту», а ранее защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс». За карьеру 31-летний форвард трижды принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды включался в символические сборные лиги.