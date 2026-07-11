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Первый пик драфта-2026 высказался о первом матче в Летней лиге НБА

Первый пик драфта-2026 высказался о первом матче в Летней лиге НБА
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Первый номер драфта НБА 2026 года игрок «Вашингтон Уизардс» Эй Джей Дибанца прокомментировал свой дебют на профессиональном уровне в Летней лиге НБА с «Ютой Джаз» (92:88).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
10 июля 2026, пятница. 04:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
92 : 88
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Вашингтон Уизардс: Дибанца - 27, Джонсон - 26, Райли - 18, Ливингстон - 7, Риз - 6, Окпара - 4, Тримбл - 2, Уоткинс - 2, Бикман, Ричмонд
Юта Джаз: Петерсон - 24, Уильямс - 16, Александер - 13, Робинсон - 10, Бейтс - 9, Эйду - 8, Гарсия - 6, Хармон - 2, Хинсон, Абмас

«Нормально. Я промазал один штрафной, так что мог установить рекорд. Но главное, что я снова играл в баскетбол. Могу ли я считать это знакомством с НБА? Нет, это должно произойти в матче регулярного чемпионата. Игры Летней лиги я в расчёт не беру», — приводит слова Дибанцы Oh No He Didn't в социальной сети Х.

В дебютной встрече Летней лиги НБА Дибанца набрал 27 очков и стал самым результативным игроком своей команды. Следующий матч команда проведёт с «Сакраменто Кингз».

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