Первый пик драфта-2026 высказался о первом матче в Летней лиге НБА

Первый номер драфта НБА 2026 года игрок «Вашингтон Уизардс» Эй Джей Дибанца прокомментировал свой дебют на профессиональном уровне в Летней лиге НБА с «Ютой Джаз» (92:88).

«Нормально. Я промазал один штрафной, так что мог установить рекорд. Но главное, что я снова играл в баскетбол. Могу ли я считать это знакомством с НБА? Нет, это должно произойти в матче регулярного чемпионата. Игры Летней лиги я в расчёт не беру», — приводит слова Дибанцы Oh No He Didn't в социальной сети Х.

В дебютной встрече Летней лиги НБА Дибанца набрал 27 очков и стал самым результативным игроком своей команды. Следующий матч команда проведёт с «Сакраменто Кингз».