Адебайо и Хирроу подрались в Лас-Вегасе — Чарания

Бывшие партнёры по «Майами Хит» Бэм Адебайо и Тайлер Хирроу стали участниками драки в Лас-Вегасе во время Летней лиги НБА. Об этом сообщает известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации источника, в ходе конфликта Адебайо ударил Хирроу. Сообщается, что причиной инцидента стали критические высказывания защитника после его обмена в «Милуоки Бакс». Именно из-за них центровой решил поговорить с бывшим партнёром, после чего словесная перепалка переросла в драку.

Напомним, «Милуоки» получил Тайлера Хирроу, Кел’эла Уэра, Джейми Жакеза-младшего, Каспараса Якуциониса за Янниса Адетокунбо и Бобби Портиса.