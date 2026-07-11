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Адебайо и Хирроу подрались в Лас-Вегасе — Чарания

Адебайо и Хирроу подрались в Лас-Вегасе — Чарания
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Бывшие партнёры по «Майами Хит» Бэм Адебайо и Тайлер Хирроу стали участниками драки в Лас-Вегасе во время Летней лиги НБА. Об этом сообщает известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации источника, в ходе конфликта Адебайо ударил Хирроу. Сообщается, что причиной инцидента стали критические высказывания защитника после его обмена в «Милуоки Бакс». Именно из-за них центровой решил поговорить с бывшим партнёром, после чего словесная перепалка переросла в драку.

Напомним, «Милуоки» получил Тайлера Хирроу, Кел’эла Уэра, Джейми Жакеза-младшего, Каспараса Якуциониса за Янниса Адетокунбо и Бобби Портиса.

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