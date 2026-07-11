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Майами Хит — Милуоки Бакс, результат матча 11 июля 2026, счет 121:110, Летняя лига НБА 2026, Владислав Голдин

14 очков Голдина помогли «Майами» разгромить «Милуоки» в матче Летней лиги НБА
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В ночь с 10 на 11 июля завершился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026, в котором «Майами Хит» разгромил «Милуоки Бакс». Матч, проходивший на арене «Томас и Мак Центр» в Парадайсе, завершился со счётом 119:86.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
10 июля 2026, пятница. 23:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
119 : 86
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Конуэлл - 19, Янг - 19, Шиффелин - 16, Уайт - 16, Килс - 14, Голдин - 14, Дональдсон - 12, Сакенис - 5, Хэдли - 4, Джонсон
Милуоки Бакс: Баррис - 18, Нэнс - 16, Якуционис - 11, Райан - 7, Амент - 6, Маркович - 6, Бостон - 6, Батлер - 6, Миллер - 3, Остин - 3, Стюарт - 2, Эдвардс - 2, Куани, Траверс, Кастро

Центровой «Хит» Владислав Голдин провёл на паркете почти 20 минут. За это время игрок оформил следующую статистику: набрал 14 очков, сделал шесть подборов, отдал две передачи, совершил два блок-шота, не допустил ни одной потери, трижды отметился фолами. Его показатель полезности за игру составил «+12».

Больше всего очков в матче (19) набрали американские защитники «Майами» Райан Конуэлл и Джамир Янг. В составе «Бакс» наибольшей результативностью отметился защитник США Брэйден Баррис — 18 очков.

Календарь Летней лиги НБА — 2026
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